Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde Aşı Uygulandı

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Karıncalı Dağ mevkiine giden ilçe tarım ekipleri, 900 metre yükseklikteki küçükbaş hayvanlara veba ve çiçek aşısı uygulamaya başladı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını engelleme amacı taşıyor. Bu süreçte mahalledeki küçükbaş hayvanlar aşılanarak salgın hastalıklara karşı önlem alınıyor.

AŞILAMALARLA HASTALIKLARLA MÜCADELE

Yetkililer, veba ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıkların hayvanlar arasında hızla yayılabileceğine dikkat çekiyor. Düzenli aşılamanın önemine vurgu yaparak, kırsal mahalleleri gezerek hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadeleye dair aşılama, küpeleme, hastalık takibi ve eğitim konularında yetiştiricilere bilgilendirme yapıyorlar. Ayrıca, üreticilerin bu konudaki duyarlılığının arttırılması ve gerekli tedbirlerin alınması üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda, 900 rakımda bulunan Karıncalı Dağ’daki yetiştiricilerin küçükbaş hayvanlarının aşılaması gerçekleştiriliyor.

HEDEF 27 BİN 500 ÇİÇEK AŞISI

Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için çalışmaların devam edeceği bildiriliyor. Bu çalışmalar sonucunda toplamda 27 bin 500 çiçek aşısı ve 11 bin veba aşısının uygulanması hedefleniyor. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “İlçemiz sınırlarında bulunan küçükbaş hayvanların kulak küpesi ile kayıt altına alınması, koyun-keçi çiçek hastalığı ile veba hastalıklarına karşı korunması amacıyla çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Müdürlüğümüz hayvan sağlığı personellerince Karıncalı Dağı’nda 900 metre rakımda bulunan yetiştiricilerimizin koyun ve keçilerinin aşılamaları yapılmıştır. Çalışmalar tamamlandığında 27 bin 500 koyun-keçi çiçek aşısı ile 11 bin veba aşısının uygulanması hedeflenmektedir,” ifadeleri yer aldı.