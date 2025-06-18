Aydın’ın Tescilli Ürünleri İlgi Çekiyor

Aydın’ın Coğrafi İşaretli Ürünleri Ulusal ve Uluslararası İlgi Görüyor

Aydın’ın coğrafi işaretle tescillenen ürünleri, hem ulusal hem de uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 32 coğrafi işaretli ürünü, başkentte gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla düzenlenen Ankara’daki etkinlikte, Aydın’ın coğrafi işaretli ürünlerini duyurmak için stant açtı.

Aydın’ın Zengin Ürün Çeşitliliği Tanıtıldı

Toplam 32 coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye’nin önde gelen tarım kentlerinden biri konumundaki Aydın, başkentlilere zengin ürün çeşitliliğini tanıtma fırsatı buldu. Tanıtım standını ziyaret eden katılımcılar, Aydın’a özgü olan incir, zeytinyağı, kestane şekeri ve daha birçok tescilli ürün hakkında bilgi aldı. Ayrıca, bu ürünlerin lezzetlerini tatma imkanına eriştiler.

Yerel Ürünler İçin Sürekli Tanıtım Faaliyetleri

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yerel ürünlerin değerini ve marka bilinirliğini artırmak amacıyla bu tür etkinliklere katılmaya devam edeceklerini ifade etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Aydın’ın ürün çeşitliliği ve kalitesine hayran kaldıklarını belirterek, tanıtım standına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını iletti.