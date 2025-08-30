Aydın İncir Hırsızlığına Karşı Önlemler Alıyor

İNCİR HASAT SEZONU HAREKETLİLİĞİ

Aydın’da incir sezonundaki hareketlilik devam ediyor. Dünyanın en kaliteli incirlerinin üretildiği bu bölgede, çiftçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere inip, dikkatle hasat yapıyor. Ancak artan incir hırsızlıkları nedeniyle jandarma ekipleri de saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. Üreticilerin emeklerinin korunması amacıyla devriye faaliyetlerine ağırlık veren jandarma, il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

DEVRIYE FAALİYETLERİ VE BİLGİLENDİRME

Efeler, Germencik ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları, Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nın desteğiyle bu ilçelerde tarımsal ürün hırsızlıklarını önlemeye yönelik devriye faaliyetleri yürütüyor. Yapılan devriye sırasında bahçe ve tarlalarda çalışan vatandaşlar ile üreticiler, hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında bilgilendiriliyor.