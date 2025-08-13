Aydın İnciri Denetimler Sürekli Yapılıyor

DENETİM SÜRECİ VE KOORDİNASYON

Aydın Ticaret Odası’na ait olan coğrafi işaret tescilli Aydın İnciri’nin 2025 yılı denetimleri, Aydın Ticaret Odası’nın koordinasyonuyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İncir Araştırma Enstitüsü uzmanlarından oluşan bir denetim komisyonu tarafından yapılıyor. Denetim sürecinin ilk aşamasında, yaş meyve incelemeleri amacıyla incir üretim alanları ziyaret ediliyor. Ürünler; aroma, büyüklük, renk, kalite standartları ve yetiştirme koşulları açısından detaylı bir şekilde inceleniyor. Tüm bu kriterler, coğrafi işaret tescil şartlarına uygunluk açısından değerlendiriliyor.

AMAÇ VE HEDEFLER

AYTO tarafından denetime ilişkin yapılan açıklamada, Aydın İnciri’nin hem ulusal hem de uluslararası pazardaki marka değerini koruma ve güçlendirme hedefiyle bu denetimlerin her yıl kesintisiz bir şekilde yapıldığı ifade ediliyor. “Amacımız; üreticimizi, bölgemizi ve tüketicimizi korumak, dünyaya yalnızca gerçek Aydın İnciri’ni sunmaktır” deniliyor.

Aydın İnciri’nin ÖNEMİ

Türkiye’nin en değerli tarım ürünlerinden biri olarak öne çıkan Aydın inciri, Türkiye’den Avrupa Birliği’nde tescilli edilen ‘İlk Menşe’ ürünü unvanını taşıyor. Aydın’a özgü üretim teknikleri ve üstün kalitesi ile dünya pazarındaki lider konumunu her geçen yıl daha da pekiştiriyor.