Aydın İncirliova’da Sağlıksız Hayvan Üretimi

İNCİRLİOVA’DA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİNE OPERASYON

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, sertifikasız ve sağlığa uygun olmayan koşullarda yaklaşık 5 bin kanatlı hayvanın üretiminin yapıldığı bir çiftlikte itlaf işlemleri sırasında, ekiplere zorluk çıkartan 5 şüpheli gözaltına alındı. Kadın olan bu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ÇİFTLİKTE YAPILAN DENETİMLER

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hacıaliobası Mahallesi’ndeki bir çiftlikte yaptıkları denetimlerde, yaklaşık 5 bin adet kanatlı hayvanın sertifikasız bir şekilde ve sağlığı tehdit eden koşullarda üretildiğini belirledi. Denetimlerin ardından, kanatlı hayvanların itlaf edilmesi kararlaştırıldı. Buna ek olarak, çiftlik sahibi hakkında da yasal işlemler başlatılarak idari para cezası uygulandı.

JANDARMANIN MÜDAHALESİ VE GÖZALTI İŞLEMLERİ

İtlaf işlemleri sırasında, şüpheliler karara itiraz ederek işlemleri engellemeye çalıştı. Jandarma ekipleri duruma müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen beş kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine ilçe tarım ekipleri, güvenlik ve emniyet tedbiri almak amacıyla jandarma ile birlikte harekete geçmiştir.” ifadelerine yer verildi.

YASAL İŞLEMLER VE İTLAFA HUKUKİ DAYANAK

Valilik açıklamasında, 5996 sayılı kanun gereği kayıtsız işletmelere yasal işlem uygulandığı vurgulandı. “Kayıtsız olarak faaliyet gösteren işletmelerin tespiti durumunda, yasal işlem uygulanır ve ilgili ürünler itlaf edilir” ifadesi bu durumu özetliyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, itlaf işlemleri sırasında direnç göstermelerinin ardından, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındıkları kaydedildi. Şüphelilerin 18 Nisan 2025 günü adli makamlara sevk edildiği, ardından serbest bırakıldıkları açıklandı.