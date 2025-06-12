Aydın İş Kurumu Hibe Başvuruları Açıldı

BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI DUYURULDU

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için 2025/2. Dönem hibe destek başvurularının başladığını bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 27 Haziran 2025 olarak belirlendi. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları, dezavantajlı bireylerin iş gücüne kazandırılması amacıyla kullanılacak. Bu kapsamda, engellilere mesleki eğitim, iş yeri uyum desteği, korumalı işyeri modelleri ve destekli istihdam gibi alanlarda projelere hibe veriliyor.

DESTEK MİKTARLARI AÇIKLANDI

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen engellilere kuruluş işlemleri, işletme giderleri ve demirbaş temini için destek verileceğini açıkladı. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterecek engelliler için destek miktarı 440 bin TL, diğer iş kolları için ise 580 bin TL olarak belirlendi. Eski hükümlü vatandaşlar da hibe programından yararlanabiliyor. Demirbaş alımına yönelik sağlanacak destek, tarım ve hayvancılık projeleri için 350 bin TL, diğer projeler için ise 435 bin TL olacak.

KENDİ İŞİNİ KURANLARIN SAYISI ARTIYOR

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, bugüne kadar 114’ü engelli ve 76’sı eski hükümlü olmak üzere toplamda 190 kişiye hibe desteği verdiğini ve bu kişiler sayesinde kendi işlerini kurduklarını belirtti. Şimdiye kadar yaklaşık 11.6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildiği vurgulandı ve bu projelerin Aydın ekonomisine katkı sağladığı ifade edildi.

TEKNİK DESTEK SUNULUYOR

Proje hazırlamak isteyen vatandaşlara teknik destek sağlandığı belirtilirken, başvuru şartları ve detaylı bilgiye İl Müdürlüğü, hizmet merkezleri ve www.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için 2025/2. Dönem hibe destek başvuruları için aranan şartlar; en az yüzde 40 engelli sağlık kurulu raporuna sahip olma, 18 yaşını doldurmuş olma, emekli olmama ve eski hükümlü statüsünde bulunma (denetimli serbestlik dahil) gerektiği belirtildi. Aydın Çalışma ve İş Kurumu yetkilileri, “Hayaller engelsizdir” şiarıyla dezavantajlı vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.