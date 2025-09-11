Aydın-İzmir Yolu Açıldı, Çalışmalar Devam Ediyor

YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Aydın-İzmir Karayolu’nun İncirliova sınırlarında bulunan kısımda çalışmaların bir bölümü sona erdi ve yol trafiğe açıldı. Haziran ayında başlayan bu projede, Erbeyli ile Kızılcaköy arasındaki güzergahta trafik bir süre boyunca tek şeritten geçiş yapıyordu. Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmalar sonrasında Kardeşköy’den Erbeyli yönüne olan bölüm tamamlandı ve karayolları ekipleri ile trafik polislerinin kontrolü altında sabah saatlerinde açıldı.

YENİ ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Yolun açılmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alırken, şimdi de Erbeyli’den Kardeşköy istikametine yeni yol yapım çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Öğleden sonra bu güzergah trafiğe kapatılacak ve araç geçişleri tek şeritten sağlanacak. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.