Haberler

Aydın-İzmir Yolu Açıldı, Çalışmalar Devam Ediyor

YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Aydın-İzmir Karayolu’nun İncirliova sınırlarında bulunan kısımda çalışmaların bir bölümü sona erdi ve yol trafiğe açıldı. Haziran ayında başlayan bu projede, Erbeyli ile Kızılcaköy arasındaki güzergahta trafik bir süre boyunca tek şeritten geçiş yapıyordu. Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmalar sonrasında Kardeşköy’den Erbeyli yönüne olan bölüm tamamlandı ve karayolları ekipleri ile trafik polislerinin kontrolü altında sabah saatlerinde açıldı.

YENİ ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Yolun açılmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alırken, şimdi de Erbeyli’den Kardeşköy istikametine yeni yol yapım çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Öğleden sonra bu güzergah trafiğe kapatılacak ve araç geçişleri tek şeritten sağlanacak. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Gastech 2025’te Önemli Anlaşmalar Yaptı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Gastech 2025 Forumunda önemli doğal gaz anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Kasım-aralık döneminde sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı başlayacak.
Haberler

Fransa’nın Başkenti Paris’te Protestolar Devam Ediyor

Paris'te 'Bloquons tout' hareketi, hükümet karşıtı protestolarla ulusal ölçekte eylemler düzenlemeye devam ediyor. Hükümete yönelik tepkiler giderek artıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.