Aydın Jandarma, 12 Şüpheliyi Yakalandı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE OPERASYONU

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı. Bu operasyonlar sırasında çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

NARKOTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KOORDİNE OPERASYON

Elde edilen bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları narkotik kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda 3 kilo 698 gram kubar esrar, 359 gram kenevir tohumu, 19 kök kenevir bitkisi, 16 adet sentetik hap, 4 gram sıvı amfetamin emdirilmiş tütün ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilirken, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Bağcılar’daki Oto Galeriyi Soydu

Bağcılar'daki bir oto galeride görevli muhasebeci, kasadan 70 bin 900 doları çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, işyeri sahibi durumu polise bildirdi.
Manavgat’ta Kaza Sonucu 6 Yaralı

Manavgat'ta bir öğrenci servisi ile otel servisi çarpıştı. Kazada 6 kişi, 5'i çocuk, hafif yaralandı ve hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.

