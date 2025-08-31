Haberler

Aydın Jandarma 15 Şüpheliyi Yakaladı

JANDARMA OPERASYONLARINDA 15 KİŞİ YAKALANDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda farklı suçlardan aranan toplam 15 kişi yakalandı. Aydın’da jandarma ekipleri, halkın huzurunu sağlamak için çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Ekipler, aranan şahıslara karşı etkin mücadelelerini devam ettirerek başarılı bir operasyona daha imza attı.

SUÇ DAĞILIMI VE HAPİS CEZALARI

Operasyonlarla ilgili edinilen bilgilere göre, yakalanan şüpheliler arasında 8 kişinin 0-5 yıl arası, 3’ünün ise 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, 4 kişinin ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi. Şahısların suç dağılımı detaylı bir şekilde incelendiğinde; 2 kişinin yaralama, 2 kişinin narkotik suçlar, 1 kişinin hırsızlık, 1 kişinin dolandırıcılık ve 1 kişinin yeniden yaralama suçlarından arandığı, kalan 8 kişinin ise diğer suçlardan takibe alındığı belirlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığına karışan 15 düzensiz göçmen ve iki şişme bot ele geçirildi. İki Türk organizatör tutuklandı.
Haberler

Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafçıları İçin İdeal

İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı, evlenecek çiftler için gözde bir düğün fotoğrafı mekanı oldu. Tarihi kasırları ve doğal güzellikleri, özel anılar biriktirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.