Aydın Jandarma Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirildi

JANDARMANIN TANITIMI YAPILDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Efeler ilçesindeki Ticaret Odası İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenledi. “Jandarma ile Gönül Köprüsü” mottosuyla gerçekleştirilen bu faaliyet, Jandarma Arama ve Kurtarma Tim Komutanlığı (JAK), Köpek Unsurları ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelinin katılımıyla yapıldı.

ETKİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN KONULAR

Etkinlik süresince jandarma ekipleri, öğrencilere jandarma teşkilatını tanıtırken, aynı zamanda Akran Zorbalığı, Siber Zorbalık ve Deprem Farkındalık Eğitimi konularında da eğitimler verdi. Öğrenciler, uygulamalı gösteriler ve köpek timlerinin sunumlarıyla keyifli ve eğitici anlar yaşadı.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ SÜRECEK

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yapılan açıklamada, “Geleceğimiz olan öğrencilerimize yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerimiz kararlılıkla sürecek” dedi. Bu tür etkinliklerin devam edeceği vurgulandı.