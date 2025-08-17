Aydın Jandarma Ekipleri 22 Kişi Yakaladı

OPERASYON GELİŞMELERİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 22 kişiyi yakaladı. Alınan bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları, iki gün boyunca sürdürdüğü faaliyetler neticesinde, 0-5 yıl arası hapis cezasına çarptırılmış 9 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 1 kişi ile 10-20 yıl arası cezası olan 5 kişiyi ve ifadeye yönelik aranan 7 kişiyi ele geçiriyor.

YAKALANAN ŞAHSILARIN SUÇLARI

Elde edilen veriler doğrultusunda, yakalanan 22 kişi arasında hırsızlık suçundan 4, narkotik suçlardan 4, yağma suçundan 1, fuhuş suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 1 ile çeşitli diğer suçlardan aranan toplamda 15 kişinin bulunduğu bildiriliyor. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.