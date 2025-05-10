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Aydın Jandarma, Genç Kıza Destek Verdi

JANDARMA PERSONELİNDEN MUHTEŞEM BİR DESTEK

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, jandarma üniforması giymek isteyen genç bir kızın hayalini gerçekleştirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle sürekli olarak topluma katkı sunmaya devam ediyor.

JANDARMAYI YAKINDAN TANIMA FIRSATI

Jandarma ekipleri, toplumda güvenliğin yanı sıra gönül köprüleri kuran bir teşkilat olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, en büyük hayali jandarma üniforması giymek olan genç kıza üniformayı giydirerek, jandarma teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler aktardı. Serçeköy Yol Kontrol Noktası’nda uygulamaya katılan genç kız, bu deneyimle mutlu bir an yaşadı.

HEDİYE EDİLEN ÜNİFORMAYLA GURURLANDI

Uygulamanın sonunda, kendisine verilen jandarma üniformasını gururla taşıyacağını ifade eden genç kız, ekiplere teşekkür etti. Jandarma personelinin bu anlamlı jesti, genç kızda unutulmaz bir iz bıraktı.

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