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Aydın Jandarma Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Trafik Jandarması, Aydın-İzmir Otoyolu’ndaki bölgesinde önemli bir trafik denetimi yaptı. Bu denetimlerle birlikte, jandarma ekipleri sürücülerin can ve mal güvenliğini koruma ve trafik düzenini sağlama amaçlı kritik bir görevi yerine getiriyor. Kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyumun artırılması için denetimler aralıksız biçimde devam ediyor.

DENETİM FAALİYETLERİ VE SONUÇLARI

Aydın-İzmir Otoyolu’nda yapılan denetimler, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için titizlikle sürdürülüyor. Denetimler kapsamında, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri’nde sabit bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Toplamda 269 araç ve 157 şahıs kontrol edilerek, 13 sürücüye 50 bin 625 TL trafik idari para cezası verildi. Bu denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına uyumu teşvik ediliyor.

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