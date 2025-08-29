Aydın Karaca, Samsun’da Boyacı

SAMSUN’DA AYAKKABI BOYACILIĞININ GİRSİMİ

Samsun’da 55 yıldan beri ayakkabı boyacılığı yapan Aydın Karaca, kariyeri boyunca birçok ünlü devlet adamı ve sanatçının ayakkabılarını boyadı. Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Karaca, 1975’ten bu yana baba mesleğini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı’nda faaliyet gösteren Karaca, bu alanda 3. kuşak olarak görev yapıyor.

Aydın Karaca, bölgedeki ayakkabı boyacılığı açısından önemli bir yere sahip. “Burada, Cumhuriyet Meydanı’nda boyacılık yaptığımız dönemlerde birçok siyasetçinin ve sanatçının ayakkabılarını boyadım. 55 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in, başbakanlık yapmış Bülent Ecevit’in ayakkabılarını boyadım. Miting sonrası meydandaki pastaneye gelirlerdi ve ayakkabılarını ben boyardım” şeklinde açıklamalar yaptı.

SANATÇILARLA ANILARI VE DİYALOGLARI

Karaca, sadece siyasetçilerin değil, aynı zamanda Ferdi Tayfur, Yıldıray Çınar ve Orhan Gencebay gibi birçok sanatçının da ayakkabısını kendisinin boyadığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı bir anısını paylaşarak, “Bir devlet büyüğünün ayakkabısını boyamak insana hoş geliyor. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayakkabısını boyadığımda beni çok takdir etti. Ekmeğimi kazandığım ve ayakkabısını da güzel boyadığım için bana teşekkür etti” dedi.