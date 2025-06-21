Aydın Karpuzu, Türkiye’nin En İyi Karpuzu

KARPUZ HASADI BÜYÜK TELAŞ İLE DEVAM EDİYOR

Aydın, Çukurova’dan sonra Türkiye’nin en büyük karpuz üretim bölgesi olarak dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde karpuz hasadı için yoğun bir telaş sürerken, birçok ilden gelen karpuz satıcıları, Aydın karpuzunu almak için saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Aydın’ın bu yılki karpuz üretimi, kalite ve rekolte bakımından oldukça tatmin edici.

TALEP HER GÜN ARTIYOR

Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok farklı ilden gelen talep artarken, üreticiler sabahın ilk ışıklarına karpuz kesimine başlıyor. Aydın’ın karpuzlarına olan ilgi her geçen gün daha da yoğunlaşırken, pazarcılar da ürünlerini hemen almak için tarlada uzun bekleyişler yaşıyor. Karpuzcu Halil Çelik, “Aydın bölgesinin karpuzu çıktığı zaman başka bir yerde karpuz arayışına girmiyoruz. Müşteriler bu bölgenin karpuzunu tercih ediyor,” diyor.

Osman Alimoğlu, Aydın karpuzunun yerli kalitesine dikkat çekerek, “Yerli çıktı. Geç saatlere kadar sıra bekliyoruz. Aydın karpuzu, Adana’dan sonra geliyor, ama beklentileri karşılıyor,” ifadelerini kullanıyor. Özgür Kanık ise, “Kaliteyi bildikleri için Antalya’dan ve Burdur’dan gelenler var. Müşteri memnuniyeti çok yüksek,” diye belirtiyor.

Karpuz ürünleriyle ilgilenen İsa Günlü, bu sezon rekoltenin çok iyi olduğunu kaydediyor. “Bu yıl 9-10 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Ancak talebin çok olduğu için arz yetişemiyor. Girdilerimiz iki katına çıksa da memnunuz,” diyor.

Tosun Demir, bu yıl rekoltenin iyi olmasına rağmen fiyatların düşük olduğuna vurgu yapıyor. “İhracat yavaşladığı için fiyatlar düştü. Tarlada 7-8 TL’ye hasat ediliyor. Ancak market raflarında 15-20 TL arasında satılıyor,” diyerek, bu durumun endişe yarattığını belirtiyor. Aydın, kaliteli karpuzlarıyla dikkat çekmeye devam ederken, bu ürünlerin her yıl artan bir talep gördüğü aşikar.