Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Kurulunu Yaptı

GENEL KURULDA YENİLENME YAPILDI

Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde, birliğin kurucu başkanı Altan Bilgen, kırmızı et üreticisi üyelerin desteği ile 4. kez başkanlık görevine seçildi. Kongre, Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yapıldı. AK Parti Aydın Eski Milletvekili Rıza Posacı, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Mehmet Bahri Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ve Cengiz Ülgen, Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertuğ Yakan, Ziraat Odası Başkanları, muhtarlar ve üyeler bu önemli etkinliğe katıldı.

DİVAN KURULU OLUŞTURULDU

Kongrenin divan başkanlığını Rıza Posacı üstlendi. Divan başkan yardımcılığına Kemal Emir, katip üyeliklerine ise Soner Bozat ve İsmet Aksoy seçildi. Genel kurulda ele alınan tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Kongrede bir konuşma yapan Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, katılımcılara teşekkür etti. Üreticilerin yanında olmaya sürekli devam edeceğini belirten Bilgen, “2013 yılından bu yana birlik başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bugüne kadar hep yanımda oldunuz. Bugüne kadar şahsıma ve ekibime vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Yönetim Kurulu’na Altan Bilgen, İbrahim Arık, Mehmet Eraslan, Vedat Bayram ve Mehmet Emin Önal seçilirken, Denetim Kurulu’na Zülfikar Gezgin, Sezgin Madran ve Mehmet Coşkun atandı. Altan Bilgen, Merkez Birlik Üyeliği’ne de tekrar seçildi.