Aydın Köşk’te Orman Yangını Devam Ediyor

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Aydın’ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın, Köşk ilçesi Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle başladı. Mahalledeki vatandaşlar alevleri fark ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı ve söndürme çalışmalarına başladı. Ancak, arazinin sarp olması ve havanın aşırı sıcak olması yangının hızlı bir şekilde büyümesine neden oldu. Rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, ekiplere yoğun çaba sarf etmeleri gerekti. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havanın karanlık olması nedeniyle hava unsurları müdahale edemediği için karasal ekiplerle çalışmalar sürüyor.