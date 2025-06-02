Aydın Kültür Merkezi’nde Yangın Çıktı

TADİLATTA AYDIN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE YANGIN

Aydın’ın Efeler ilçesinde tadilat halinde olan Aydın Kültür Merkezi’nin kazan dairesinde yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saat içinde söndürüldü. Aydın Kültür Merkezi, depreme dayanıksız olduğu tespit edildikten sonra bir süre önce boşaltıldı. Şu anda kolon güçlendirme ve bakım çalışmaları yürütülüyor.

KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, bodrum katındaki kazan dairesinde bugünkü saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Yangının, kazan dairesinde yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı bildiriliyor. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangınla alakalı olarak bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.