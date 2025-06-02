Aydın Kültür Merkezi’nde Yangın Çıktı

YANGIN AYDIN KÜLTÜR MERKEZİ’NDEN AYEĞİTİLDİ

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Aydın Kültür Merkezi’nin kazan dairesinde tadilat çalışmaları sırasında yangın çıkıyor. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat içerisinde söndürülüyor. Aydın Kültür Merkezi, 3 katlı binasının depreme dayanıksız çıkması nedeniyle bir süre önce boşaltılıyor.

KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

Kolon güçlendirme ve bakım çalışmaları süren kültür merkezinin bodrum katındaki kazan dairesinde, bugün saat 11.30 sıralarında bir yangın meydana geliyor. Yangının, kazan dairesinde yapılan kaynak çalışmaları esnasında çıktığı belirtiliyor. Olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hemen sevk ediliyor. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınıyor ve söndürülüyor. Yangınla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatılıyor.