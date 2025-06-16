Aydın, Kuru İncir Üretimi ile Önemli

AYDIN KURU İNCİRİNİN ÖNEMİ VE GIDA GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI

Aydın Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen Kuru İncir Kalite ve Gıda Güvenliği Çalıştayı’nda Aydın Valisi Yakup Canbolat, Türkiye’de üretilen kuru incirin büyük bölümünün Aydın bölgesinden sağlandığını ifade etti. Vali Canbolat, “Aydın, dünya çapında incir üretiminin merkezidir” dedi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin koordinasyonunda düzenlenen çalıştay, sektörün sürdürülebilirliği ve ihracatın artırılması konularında çeşitli paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Çalıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle birçok üretici, tüccar ve ihracatçı firmanın katılımından oluştu.

KURU İNCİR İHRACAT RAKAMLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada, Aydın’ın incir üretimindeki kritik rolüne dikkat çekerek, “Ülkemizde 2024-2025 sezonunda 53 bin 621 ton kuru incir ihracatı gerçekleşti. Bu ihracatın 42 bin 193 tonu Aydın’a aittir” dedi. Ayrıca, kurutulmuş incirlerin Aydın Ticaret Borsası’nda ortalama satış fiyatının 163 lira 4 kuruş olduğunu belirtti. Çondur, kuru incirin ticari değerinin artırılması ve markalaşma konusundaki çabaların devam ettiğinin altını çizdi. Kuru incir ihracatında yaşanan toksin sorunlarının ihracatçı firmalar üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirten Çondur, bu sorunlara çözüm üretebilmek adına Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. bünyesinde yeni bir antrepo kurduklarını açıkladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE REKABET AVANTAJLARI

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, son yıllarda incir rekoltesinin düştüğünü belirterek, “İncir üretiminde ciddi bir sıkıntımız var, sarı lopumuz iklim şartlarına uyum sağlayamıyor,” dedi. İhracat miktarının önemli ölçüde gerilediğini vurgulayan Işık, tüm sektör oyuncularının birlik olarak çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

KURU İNCİRİN GELECEĞİNE DAİR VİZYON

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, kuru incir üretiminde gıda güvenilirliğinin giderek önemli bir noktaya eriştiğini belirtti. İyi tarım uygulamaları üzerinde durarak, ürünlerin mevzuata uygun şekilde üretilmesi ve saklama şartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Dilber, “Kuru incir sadece bir ürün değil, aynı zamanda Anadolu’nun dünyaya sunduğu eşsiz bir lezzettir,” diyerek çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

Aydın’ın Türk İnciri’nin ana üretim merkezi olduğu bilgisini veren Vali Yakup Canbolat, “2024 yılı itibarıyla Aydın’da 209 bin 590 ton incir üretimi gerçekleşti. Ayrıca, toplamda 375 bin ton incir üretilmiş ve bu üretimin önemli bir kısmı Aydın’a aittir,” dedi. Bu üretim verileri, Aydın’ın kuru incir ve ihracatındaki gücünü göstermektedir. Çalıştayın açılış konuşmalarının ardından, katılımcılara kuru incirin üretimden pazarlamaya kadar olan süreçteki sorunları ve çözüm önerileri üzerine uzmanlar bilgi verdi. Çalıştay, katılımcılara yeni fırsatlar sunma amacıyla gerçekleştirilmiş olup, konek talep edilen çözüm önerileri üzerinde duruldu.