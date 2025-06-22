Aydın’lı Emniyet Kadrosu Bilgilendirdi

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE FARKINDALIK ARTIRILDI

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, dolandırıcılık olaylarına karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla İlçe Emniyet Amirliği tarafından kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yapıldı. Emniyet ekipleri, vatandaşlarla bire bir temas kurarak, telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları noktasında çeşitli uyarılarda bulundu. Bu bilgilendirme çalışmaları kapsamında oldukça fazla sayıda broşür dağıtıldı.

KİŞİSEL BİLGİ PAYLAŞIMINDAN KAÇINILMASI VURGULANDI

Ekipler, özellikle tanımadıkları numaralardan gelen aramalar konusunda kişisel bilgi paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, resmi olmayan bağlantılara tıklanmaması konusunda da önemli uyarılarda bulunuldu. Şüpheli durumlar ile karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, dolandırıcılıkla mücadelenin yalnızca vatandaşların bilinçlenmesiyle mümkün olduğunu belirtti ve bu tür farkındalık çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.