Aydın Lisesi, Baltaköy Okulu’nu Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLER MESLEKİ EĞİTİMİ YERİNDE GÖRDÜ

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Baltaköy Ortaokulu’nun öğretmen ve öğrencilerini ağırladı. Gerçekleşen ziyaret sırasında, öğrenciler okulun çeşitli atölyelerini gezerek mesleki eğitim hakkında bilgi aldı. Mesleki tanıtım etkinliği çerçevesinde, öğrencilere uygulamalı eğitim ortamı tanıtıldı ve gelecekte tercih edebilecekleri meslek alanlarına dair farkındalık kazandırıldı.

ATÖLYE ZİYARETLERİ HEM EĞLENCELİ HEM EĞİTİCİ

Okul idarecileri ve öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölye ziyaretleri sırasında öğrenciler, farklı meslek alanlarını yakından inceleme imkânı buldu. Ziyaretin sonunda Baltaköy Ortaokulu öğretmenleri, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenlerine ev sahipliği için teşekkür etti. Öğretmenler, bu tür bilgilendirici etkinliklerin öğrencilere kariyer planlamasında yol gösterici olduğu belirtti.