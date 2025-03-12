Aydın Memecik Zeytini AB’de Tescillendi

Aydın Ticaret Borsası tarafından PDO-TR-02813-12 Kasım 2021 sayısıyla coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytini, 12 Mart 2025 tarihi itibariyle, 2025/00470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Avrupa Birliği’nde tescillenen 31. ürün oldu. Aydın Memecik Zeytini’nin coğrafi işaretli ürünü hakkında açıklama yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Coğrafi işaretler, bir bölgenin kendine özgü agro-ekolojik ve kültürel mirasını yansıtırken, üreticilerimize de ekonomik anlamda büyük faydalar sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TESCİL

Çondur, Aydın Kestanesi ve Aydın Memecik Zeytinyağı’nın ardından Aydın Memecik Zeytini’nin de Avrupa Birliği tarafından tescillenmesinin kendileri için büyük bir başarı olduğunu vurguladı. “Aydın Ticaret Borsası olarak ülkemizin tarımsal değerlerini uluslararası alanda en üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz. Oda ve borsalar arasında Avrupa Birliği’nde tescilli üç ürüne sahip ilk kurum olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. Ayrıca, “Aydın Memecik Zeytini’nin Avrupa Birliği’nde tescillenmesiyle birlikte ihracat potansiyeli artacak, küresel pazarda bilinirliği ve tercih edilirliği yükselecektir” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARA BAĞLI OLARAK BAŞARI

Çondur, Aydın Memecik Zeytini’nin coğrafi işaret tescil sürecinde destek veren paydaşlara da teşekkür etti. “Aydın Memecik Zeytini’nin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil sürecinde bizlere rehberlik eden Coğrafi İşaretler Danışmanımız Huriye Özener’e, bilimsel katkılarıyla sürece değer katan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Engin Ertan’a, desteğini her zaman hissettiğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” diye ekledi.

ZENGİN İÇERİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Aydın Memecik Zeytini’nin yalnızca sofralık bir ürün olmadığını, aynı zamanda yüksek kaliteli zeytinyağı üretiminde de önemli bir yere sahip olduğu ifade ediliyor. Yüksek polifenol miktarı ve kendine has acılığı ile diğer zeytin türlerinden ayrıştığı bilinen bu eşsiz zeytin, fenolik bileşenleri açısından zenginliği ile dikkat çekiyor.