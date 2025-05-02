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Aydın Merkezli 4 İl Gözaltına Alındı

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

AYDIN merkezli olarak gerçekleştirilen bir dolandırıcılık operasyonu kapsamında, 4 ilde yüksek kazanç vaadiyle kripto para borsası dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde, bu kişilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık ciddi bir hareketlilik kaydedildiği kaydedildi. Ayrıca, şüphelilerin kripto para cüzdanları üzerinden yapılan işlemlerin toplam hacminin 11 milyar 180 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama’ soruşturması çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aydın merkezli olarak, Antalya, Ankara ve Karabük’te şüphelilerin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon neticesinde H.K., A.C., A.E., B.D., H.T., Ç.K., S.Ö., H.K. ve O.C.Ş. isimli kişiler gözaltına alındı. Yetkililer, bu şüphelilerin dolandırıcılıkla sağlanan kazançlarını çok sayıda kripto cüzdanı ve borsa arasında transfer ederek akladığını ifade etti.

MALİ SUÇLAR RAPORU

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından oluşturulan raporlar doğrultusunda, şüphelilerin hesaplarında tespit edilen 292 milyon 803 bin liralık hareketlilik dikkat çekiyor. Aynı zamanda, kripto para cüzdanlarının işlem hacminin 11 milyar 180 milyon TL’yi bulması, bu dolandırıcılık faaliyetinin boyutunu gözler önüne seriyor.

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