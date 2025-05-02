Aydın Merkezli 4 İlde FETÖ Operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY’nın faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve örgüt üyelerini yakalamak amacıyla uzun bir süre boyunca kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, Nazilli ilçesinde güncel öğrenci yapılanmasında bulunan 22 şüpheli üzerinde araştırmalar gerçekleştirdi.

UZUN SÜRELİ TAKİP VE GÖZALTI OPERASYONU

6 aylık detaylı bir takip süreci sonrasında, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Aydın merkezli olarak Ankara, Hatay ve Denizli’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu süreçte, Aydın’dan 18, Ankara’dan 1, Hatay’dan 2 ve Denizli’den 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER VE NAKİT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 5 dizüstü bilgisayar, 101 cep telefonu, SIM kartlar, çeşitli dijital materyaller, 5 örgütsel doküman, 5 bin 469 dolar, 1.455 Euro, 153 bin 50 Türk Lirası, 18 çeyrek altın ve 298,45 gram altın bulundu. Emniyet işlemleri sonrasında 14 şüpheli serbest bırakıldı, kalan 8 şüpheli Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin hepsi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.