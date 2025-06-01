Aydın Merkezli Operasyonda 20 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, Aydın merkezli olarak Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da güvenlik güçlerince 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ifade etti. Operasyonda, aralarında elebaşı H.Ö’nün de bulunduğu toplam 20 şüphelinin yakalandığını ve hepsinin tutuklandığını belirtti. Yerlikaya, bu şüphelilerin tatil amacıyla başvuran kişilerin kart bilgilerini ele geçirip, bu bilgilerle elde ettikleri haksız kazançları “şirinleme yöntemi” ile kendi hesaplarına aktardıklarını ve paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım satımı yaparak kara para akladıkları bilgisini verdi. Yapılan tespitlere göre bu gruptaki kişilerin 1 milyar 150 milyon liralık bir para hacmine ulaştıkları duyuruldu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerlikaya, gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla savcılıklarca soruşturma başlatıldığını dile getirdi. Açıklamalarında, operasyon sonuçlarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, “Operasyon sonucu çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi” ifadesini kullandı. Ayrıca, şüphelilere ait 484 banka hesabı, 201,5 milyon lira değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konulduğunu aktardı.

OPERASYON KAHRAMANLARINA TEBRİKLER

Bakan Yerlikaya, Aydın Valisi, operasyonu koordine eden Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın İl Jandarma Komutanı, kahraman jandarmalar ve MASAK çalışanlarına teşekkür edip tebrik etti. “Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz” diyerek bu konuda kararlılıklarını vurguladı.