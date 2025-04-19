Aydın Politikalar Platformu, Trump Dönemi’ni tartıştı

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin düşünce kuruluşlarından Aydın Politikalar Platformu, nisan ayındaki oturumunda “Trump Dönemi ve Ticaret Savaşları” konusunu ele aldı. İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin öğretim üyeleri Dr. Elif Kaya ve Dr. T. Tuncay Tosun’un konuşmacı olarak katıldığı toplantıya, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve pek çok akademisyen de destek verdi.

KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI VE ETKİLERİ

Panelde konuşan Dr. Elif Kaya, ABD’nin 2018’de Çin’e uyguladığı gümrük tarifeleri ile başlayan ticaret savaşının ekonomik yanı kadar, jeopolitik bir güç mücadelesi de olduğunu vurguladı. ABD ve Çin arasındaki karşılıklı yaptırımların küresel tedarik zincirlerini derinden etkilediğini belirten Kaya, bu durumun üretim, yatırım ve ticaret akışları üzerinde ciddi etkiler yarattığını ifade etti. Kaya, “ABD’nin hedefi yalnızca Çin’in ekonomik gücünü sınırlamak değil, aynı zamanda yüksek teknoloji sektörlerinde yeniden lider konumuna gelmek ve dış ticaret açığını azaltmak” dedi. Çin’in ise Kuşak ve Yol Girişimi gibi stratejik hamlelerle küresel ticarette pozisyonunu güçlendirmeye çalıştığını aktardı.

GELENEKSEL TEORİLERİN YETERSİZLİĞİ

Dr. Tayfun Tuncay Tosun, sanayi devrimiyle gelişen klasik ticaret teorilerinin, günümüz ticaret savaşlarını açıklamakta yetersiz kaldığını dile getirdi. Tosun, “Küresel ticaret artık sadece mal değişimi değil, stratejik çıkarlar, teknoloji savaşları ve politik nüfuz alanlarıyla iç içe geçmiş bir yapıya sahip” şeklinde konuştu. Geleneksel ve yeni ticaret teorilerini karşılaştıran Tosun, mevcut durumun daha kapsamlı ve çok boyutlu yaklaşımlar gerektirdiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, Çin’in stratejik avantajlarından yararlanarak küresel pazarlardaki konumunu güçlendirdiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN İHTİYAÇLARI

Toplantının sonunda yapılan değerlendirmelerde, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu küresel güç savaşından önemli fırsatlar ve riskler elde edebileceği ifade edildi. Alternatif tedarik merkezi olma potansiyeli vurgulanırken, Türkiye’nin dış politika, ekonomi ve yükseköğretim alanlarındaki konumunun nasıl şekillendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Aydın Politikalar Platformu’nun nisan ayı toplantısı, katılımcıların yoğun ilgisi ve katkılarıyla tamamlanarak, küresel ekonomi, dış politika ve stratejik planlama açısından değerli bir tartışma zemini oluşturdu.