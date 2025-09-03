Haberler

(AYDIN) – Sazlıköy’de Yangın Ekipler Mücadele Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ BAŞLADI

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlıköy çevresinde makilik ve elverişsiz ormanlık alanlarda meydana gelen yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahale etmesiyle devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Söke’nin Sazlı Mahallesi’nde yol kenarından başlayan ot yangını, hızla büyüyerek orman yangınına dönüşmüş durumda.

TEDBİR AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANIYOR

Yangının yol açtığı risk nedeniyle, tedbir amaçlı olarak enerji kesintisi uygulanıyor ve bölgedeki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Yangına müdahale için büyük bir ekip oluşturuldu; 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma aracı ve toplamda 208 personel olay yerinde görev yapıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak adına yoğun çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş’ta 17 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişi tutuklanırken, 193 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eserler ele geçirildi.
Haberler

Sinopsor, Orduspor 1967’ye Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopsor, Orduspor 1967'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Gol atıp takımına katkıda bulunanlar Ali ve Alim oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.