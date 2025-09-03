(AYDIN) – Sazlıköy’de Yangın Ekipler Mücadele Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ BAŞLADI

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlıköy çevresinde makilik ve elverişsiz ormanlık alanlarda meydana gelen yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahale etmesiyle devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Söke’nin Sazlı Mahallesi’nde yol kenarından başlayan ot yangını, hızla büyüyerek orman yangınına dönüşmüş durumda.

TEDBİR AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANIYOR

Yangının yol açtığı risk nedeniyle, tedbir amaçlı olarak enerji kesintisi uygulanıyor ve bölgedeki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Yangına müdahale için büyük bir ekip oluşturuldu; 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma aracı ve toplamda 208 personel olay yerinde görev yapıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak adına yoğun çalışmaları devam ediyor.