Aydın Şehir Hastanesi Taşınıyor

TAŞINMA SÜRECİ İÇİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Aydın Şehir Hastanesi’nin taşınma sürecine yönelik yürütülen planlama çalışmaları çerçevesinde, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul liderliğinde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, Aydın Şehir Hastanesi’nin mevcut ilerleme durumu ile kamu hastanelerinin hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli geçiş sürecindeki faaliyetler üzerinde duruldu.

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU

Aydın Şehir Hastanesi’nin yalnızca Aydın’a değil, tüm bölgeye modern sağlık hizmetleri sağlayacak bir kompleks olacağına dikkat çeken Dr. Eser Şenkul, taşınma sürecinin hem sağlık hizmetlerinin aksamadan devamını temin etmek hem de vatandaşların en kısa süre içinde yeni hastanenin imkanlarından faydalanabilmesi için titizlikle yürütüleceğini kaydetti.

KATILIMCI KADRO

Toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları ve Başkan Yardımcıları, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin Başhekimleri, Başhekim Yardımcıları ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri katıldı.