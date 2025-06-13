Aydın Sivil Dayanışma Platformu Protesto Eylemi Düzenledi

PROTESTO ETKİNLİĞİNE YOĞUN KATILIM

Aydın Sivil Dayanışma Platformu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını oturma eylemiyle protesto ediyor. Efeler ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik saat 21.00’de başladı. Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen protesto, Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlarla yapıldı.

EYLEMDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Toplanan kalabalık, “İsrail sivilleri hedef alıyor”, “Çocuklar uyurken susulur ölürken değil” ve “Free Palestine” yazılı dövizler açtı. Programda, Kuran’ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Eylemciler, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Çocuklar ölürken susmayacağız” ve “Katil İsrail ve Amerika” gibi sloganlar attı. Ayrıca, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de eyleme katılarak protestoya destek verdi.