Aydın Şoför Esnafı Ödüllü Genel Kurul Yaptı

ŞOFÖR ESNAF KOOPERATİFİ’NDE ANLAMLI ETKİNLİK

Aydın Şoför Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi’nin olağan mali genel kurulu, renkli bir etkinliğe dönüştü. Genel kurulda, Başkan Semih Özmeriç ve yönetiminin tüm faaliyetleri oy birliği ile kabul edildi. Aydın’ın isminin ve marka değerlerinin korunmasının önemi de vurgulandı. Özmeriç, “Aydın’ın adını lekeleyip itibarını zedeleyenlere kredi vermeyeceğiz” diyerek güçlü bir mesaj verdi. Genel kurula, üyelerin yanı sıra pek çok siyasetçi ve oda başkanları da katıldı. Divan Başkanlığı’nı Fethiye Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Bölge Birliği Başkan Vekili İsmail Başoğlu üstlendi.

HIZLI KREDİ HEDİFİ

Olağan mali genel kurulda Başkan Semih Özmeriç, kooperatifin çalışmaları ve kazandığı varlıklar hakkında üyelere bilgi verdi. Özmeriç, “Öncelikli hedefimiz, sizlerin ihtiyacı olan krediyi hızlı ve üst limitlerde kullandırımını sağlamak” dedi ve kredinin zamanında geri dönüşümünün önemini dile getirdi. Özmeriç, kooperatifin Aydın – Muğla İlleri Esnaf Kefalet Kooperatifleri arasında en fazla kredi veren kooperatif olduğunu belirtti. Şu an itibarıyla 710 milyon TL krediyi ortaklara kullandırdıklarını ifade etti. İşletme kredisi üst limitinin 1 milyon TL, İşyeri ve Taşıt Edindirme Kredisi üst limitinin ise 2,5 milyon TL olduğunu açıkladı.

AHİLİK GELENEĞİNE VURGU

Özmeriç, Türkiye’deki esnaf ve sanatkarların ekonomik dengeleri korurken ahilik geleneklerini sürdürme çabasını da vurguladı. “Kredi desteklerinden Aydın esnaf ve sanatkarını ne kadar çok faydalandırırsak, ekonomiye ve istihdama o kadar fazla katkıda bulunuruz” diye konuşan Özmeriç, kooperatifin 2 bin 500 ortak sayısına ulaştığını ve her geçen gün büyüdüğünü belirtti. Ayrıca, modern bir hizmet binasına kavuşmanın yanı sıra, 7 dönümlük bir zeytin bahçesi sahibi olduklarını da ekledi. Tüm bu başarıların ekip işi olduğunu vurguladı ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

SAHTECİLİKLE MÜCADELE

Başkan Özmeriç, Aydın’ın doğal zenginliklerinden biri olan zeytinyağının adının hilecilerle lekelendiğini belirtti. “Adı sahtecilik yapanlar listesinde yer alan hiçbir kişi ya da kuruma kredi kullandırmayacağız” dedi. Özmeriç, konuşmasını yaparken, Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Birlik Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve diğer tüm destekçilere teşekkür ederek tamamladı.