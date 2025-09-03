Haberler

(AYDIN) – Söke’de Yangınla Mücadele Sürüyor

YANGIN BÖLGESİNE MÜDAHALE

Aydın’ın Söke ilçesinde, Sazlıköy çevresindeki makilik ve bozuk ormanlık alanda meydana gelen yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Söke’nin Sazlı Mahallesi’nde yol kenarında başlayan ot yangını hızla büyüyerek orman yangınına dönüşüyor.

TEDBİR AMAÇLI ÖNLEMLER ALINIYOR

Bölgedeki risk faktörü nedeniyle, tedbir amaçlı enerji kesintisi uygulanmaya başlandı. Aynı zamanda trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı belirtildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için; 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma aracı ve 208 personel yangına müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta 17 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişi tutuklanırken, 193 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eserler ele geçirildi.
Sinopsor, Orduspor 1967’ye Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopsor, Orduspor 1967'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Gol atıp takımına katkıda bulunanlar Ali ve Alim oldu.

