Aydın Spor Okulları Eğlendiriyor Gençleri

SPORA YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla yoğun bir çaba sergiliyor. Yaz spor okullarına katılan öğrenciler, bu süreçte hem eğlendi hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleşen Yaz Spor Okulları’ndaki çalışmalar, Aydın’da hız kesmeden devam ediyor.

EĞİTİMLER 17 İLÇEDE SÜRÜYOR

Aydın’ın 17 ilçesinde sunulan eğitimler, 5-18 yaş aralığındaki tüm genç ve çocuklara yönelik olarak, toplamda 40 farklı branşta gerçekleştiriliyor. Yaz mevsimi boyunca, çeşitli aktiviteler de düzenleniyor ve gençler, spor dolu bir yaz dönemi geçiriyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada ise “Yaz spor okullarımızda çocuklarımız yeteneklerini geliştiriyor. Enerji dolu antrenmanlarla hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor” denildi.