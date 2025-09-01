Aydın Tarar Yük Treniyle Çarpıldı

YEŞİLYURT’TA TREN KAZASI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir yük treninin çarptığı Aydın Tarar (59), ciddi şekilde yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Sanayi sitesi içinde rayları geçmek isteyen Aydın Tarar’a yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına fırlayan Tarar, ağır yaralanarak yerde kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri hızla ulaştı. Tarar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından makinist, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.