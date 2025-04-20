Aydın Tarım İl Müdürlükten Duyuru

BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde yürütülen yüzde 50 hibe destekli projelerin 16. etap başvuru tarihini 21 Nisan Pazartesi olarak belirledi. Yapılan açıklamada, tarım ve kırsal kalkınma alanında yatırım yapmayı planlayan girişimcilerin gerekli belgeleri tam olarak hazırlayarak başvurularını www.hibedestek.tarimorman.gov.tr üzerinden yapabileceği ifade edildi.

İSTENEN BELGELERİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Müdürlükten yapılan duyuruda, “KKYDP kapsamında yürütülen yüzde 50 hibe destekli projelerin 16. Etap başvuruları için son gün 21 Nisan Pazartesi 2025 tarihidir. Yatırım için başvuru yapmak isteyen potansiyel yatırımcılarımız istenen evrakları tamamlayarak www.hibedestek.tarimorman.gov.tr internet adresinden başvurularını yapabilirler” açıklaması yer aldı. Bu süreçte, yatırımcıların dikkatli hazırlık yapmaları gerektiği vurgulandı.