Aydın Tarım Müdürü Temiz, Ziyaret Gerçekleştirdi

TOPLANTI VE GÖRÜŞME

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Köşk İlçe Müdürlüğü’ne yapmış olduğu ziyarette personelle bir araya geldi. İlçe Müdürü Veysel Ali Ünal tarafından karşılanan Temiz, öncelikle ilçede yürütülen projeler ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret esnasında personel ile de görüşme gerçekleştiren Temiz, tarımsal faaliyetlerde sürdürülen çalışmaların ne denli önemli olduğunu vurguladı.

PROJELERİN BÖLGEYE KATKISI

Ziyaret sırasında İlçe Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen projelerin bölge tarımına sağladığı katkılara dikkat çekildi. Bu kapsamda, üreticilere yönelik destekler ve yapılan çalışmalar ele alındı. Temiz, tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla sahadaki gayretin devam etmesinin önemine vurgu yaparak, İlçe Müdürü Ünal ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.