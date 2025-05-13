Aydın Ticaret Borsası Konferansa Katıldı

Aydın Ticaret Borsası heyeti, Ankara’da “Türkiye ile Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaretlere İlişkin Güncel Gelişmeler” konulu konferansta yer aldı. Bu etkinlik, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Genel Sekreter Neslihan Duymaz ve Coğrafi İşaretler Danışmanı Huriye Özener konferansa katılım sağladı. Konferans, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile Avrupa Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Mr. Joao Onofre’nin açılış konuşmalarıyla başladı.

COĞRAFİ İŞARETLERİN GÜNCEL GELİŞMELERİ

Programda, Türkiye’nin coğrafi işaret ekosistemi, Avrupa Birliği’nin tarımsal coğrafi işaret çerçevesi ve AB’de coğrafi işaret korumasının genişletilmesine yönelik en güncel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Konferans sırasında 12 Mart 2025 tarihinde Avrupa Birliği tarafından tescil edilen Aydın Memecik Zeytini’ne ait coğrafi işaret tescil belgesi; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile AB Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Mr. Joao Onofre tarafından Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen’e takdim edildi.

GÜÇLÜ TANITIM ARACI OLDUĞU VURGULANDI

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, konferansa dair yaptığı değerlendirmede, coğrafi işaretli ürünlerin sadece kültürel miras açısından değil, aynı zamanda yerel kalkınmayı destekleyen stratejik değerler taşıdığına dikkat çekti. Aydın Memecik Zeytini’nin AB tescilinin, ürünün uluslararası pazarlarda güvenilirliğini artıracağını ve bölgeye ekonomik katma değer sağlayacağını ifade etti. Çondur, “Gerçekleştirilen bu tescillerle Aydın ili, Türkiye genelinde Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaret tesciline sahip il konumuna ulaştı. Ayrıca Aydın Ticaret Borsası olarak, Türkiye’de en çok AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesine sahip kurum olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

YEREL ÜRÜNLERİN KORUNMASI VE TANITIMI

Aydın Ticaret Borsası’nın yerel ürünlerin korunması, tanıtımı ve uluslararası platformlarda tescillenmesi adına kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çondur, bu başarıların sadece ürün tanıtımıyla sınırlı olmadığını; aynı zamanda Aydın’ın tarımsal zenginliğini dünya ile buluşturmak adına önemli fırsatlar sunduğuna değindi. Ulusalda elde edilen başarıların, küresel pazarda da karşılık bulması için Avrupa Birliği tescilleri için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Çondur, “Yerel değerlerimizin hak ettiği değeri görmesi için aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.