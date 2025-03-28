Aydın Ticaret Borsası’nda Bayramlaşma Programı

BAYRAMLAŞMA MERASİMİ DÜZENLENDİ

Aydın Ticaret Borsası Meclisi, Ramazan Bayramı vesilesiyle Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. çalışanlarıyla bayramlaşma merasimi gerçekleştirdi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Bayramlar, dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın en güzel vesileleridir. Bu anlamlı günde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın, üyelerimizin ve Aydınlı hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum” diye belirtti.

TOPLUMSAL DEĞERLER VURGUSU

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ise bayramların, toplumsal değerlerin pekiştiği özel günler olduğunu vurgulayarak, “Bayramlar, toplumsal değerlerimizin pekiştiği, sevgi ve hoşgörünün ön plana çıktığı özel günlerdir. Bu vesileyle, çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

PROGRAMA KATILIM YOĞUN OLDU

Bayramlaşma merasiminde Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er, Cihan Can, Rıza Uyar ve Meclis Üyeleri Ahmet Şenel, Adem Türkmen, Abdülkadir Yıldız, Mehmet Ali Avcu, Mehmet Akkan, Mustafa Hakan Adalı, Ali Rıza Vural katıldı. Ayrıca Disiplin Kurulu Başkanı Serdar Çapakçıoğlu ve Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Bakkal da etkinlikte yer aldı. Bayramlaşma programı, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.