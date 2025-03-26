Aydın Ticaret Borsası’ndan Bakan Kacır’a Ziyaret

Aydın Ticaret Borsası’nın Bakanla Görüşmesi

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen bu ziyarette, Aydın Ticaret Borsası’nın yürüttüğü projeler ve faaliyetleri hakkında Bakan Kacır’a kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Bölgesel Ekonomik Kalkınma Üzerine

Ziyaret sırasında, bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Tarıma dayalı sanayi yatırımları ve teknoloji destekli projeler üzerine fikir alışverişlerinde bulunuldu. Ayrıca, sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilecek destek mekanizmaları da gündeme getirildi.

Aydın Soğuk Hava Depoculuk ve Antrepo Bilgileri

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, görüşme esnasında Aydın Ticaret Borsası’nın iştiraklerinden ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. ile bünyesinde kurulan A Tipi Antrepo hakkında detaylı bilgi vererek, bu yatırımların bölgeye sağladığı kazanımları aktardı.

İş Birliği Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aydın Ticaret Borsası’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Bakan Kacır, bölgesel kalkınma ve sanayileşme sürecinde iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti. Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi.