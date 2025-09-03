Aydın Ticaret Odası Fuarı Gördü

AYTO ÜYELERİ 33. ULUSLARARASI GIDA FUARINDA

Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyeleri, 3-6 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 33. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Worldfood İstanbul 2025’e katılım sağladı. Gıda sektörünün önde gelen uluslararası etkinliklerinden biri olan bu fuar, Aydınlı firmalara sektördeki en güncel gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı sundu.

SEKTÖREL TRENDLERİ İNCELEME İMKANI

Gıda ürünleri, teknolojileri, ambalaj ve lojistik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalar ve profesyonellerin bir araya geldiği bu etkinlikte, AYTO üyeleri yeni teknolojileri ve sektörel trendleri detaylı şekilde gözlemledi. Ziyaretçiler, “sürdürülebilir gıda üretiminden gıda güvenliği sistemlerine kadar birçok alandaki yenilikleri ilk elden görme imkanı buldu.” Bu durum, katılımcılar için oldukça değerli bir deneyim oluşturdu.