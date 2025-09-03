Haberler

Aydın Ticaret Odası Fuarı Gördü

AYTO ÜYELERİ 33. ULUSLARARASI GIDA FUARINDA

Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyeleri, 3-6 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 33. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Worldfood İstanbul 2025’e katılım sağladı. Gıda sektörünün önde gelen uluslararası etkinliklerinden biri olan bu fuar, Aydınlı firmalara sektördeki en güncel gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı sundu.

SEKTÖREL TRENDLERİ İNCELEME İMKANI

Gıda ürünleri, teknolojileri, ambalaj ve lojistik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalar ve profesyonellerin bir araya geldiği bu etkinlikte, AYTO üyeleri yeni teknolojileri ve sektörel trendleri detaylı şekilde gözlemledi. Ziyaretçiler, “sürdürülebilir gıda üretiminden gıda güvenliği sistemlerine kadar birçok alandaki yenilikleri ilk elden görme imkanı buldu.” Bu durum, katılımcılar için oldukça değerli bir deneyim oluşturdu.

Kamışlı Hayatını Kaybetti, Taziyeleri Kabul Edildi

94 yaşındaki Fethi Kamışlı, Adana'da gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İş dünyasında önemli katkılarda bulunan Kamışlı'nın ölümü üzüntüyle karşılandı.
Oğuz Kürşat Onay Çocukları Kurtardı

Erzincan'da el frenini çekmeyi unutan bir sürücü, oyun oynayan çocuklara yaklaşan hafif ticari aracı okul müdürü durdurdu. Çocuklar böylece büyük bir tehlikeden kurtuldu.

