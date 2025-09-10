Aydın Ticaret Odası Kadın Girişimciler Toplantısı

TOPLANTI TRALLEİS ANTİK KENTİ’NDE DÜZENLENDİ

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler Kurulu, 2025-2026 döneminin ilk toplantısını Tralleis Antik Kenti’nde gerçekleştirdi. Kahvaltı organizasyonu, AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Tarihi bir atmosferde bir araya gelen kurul üyeleri, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha etkin olabilmeleri için önümüzdeki dönemde yürütülecek projeleri değerlendirdi.

FUARLARA KATILIMIN ÖNEMİ VURGULANDI

2025 yılı Aralık ayına kadar düzenlenecek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarlarına katılımın önemi üzerinde duruldu. Bu fuarların iş kadınlarının ticaret hacmini geliştirmesi, yeni bağlantılar kurması ve dayanışmayı artırması açısından katkı sağlayabileceği ifade edildi. Kahvaltı programında ayrıca, istihdamı artırmaya ve özellikle kadınların iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik meslek edindirme projeleri masaya yatırıldı. 2025 yılı içerisinde sektörlerin gereksinimlerine uygun olarak planlanacak eğitim programlarının çerçevesi belirlendi.

GEZİ ORGANİZASYONU VE TURİZM DEĞERLENDİRMESİ

Toplantının ardından kurul üyeleri, Tralleis Antik Kenti’nde kısa bir gezi yaparak kentin tarihi dokusunu yakından inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında Tralleis’in turizme kazandırılmasının ve bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak desteklerin önemine dikkat çekildi.