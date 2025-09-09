Aydın Ticaret Odası Kadın İcra Kurulu

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN YENİ PLANLAR

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın İcra Kurulu, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü pozisyon alabilmeleri için çeşitli projeler geliştirmeye yönelik yeni dönem planlarını ele aldı. Eylül ayı olağan toplantısında, kadın girişimcilerin iş hayatında etkin rollerini artırmak amacıyla somut adımlar planlandı. Kurul üyeleri, 2025 yılı Aralık ayına dek düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası ihtisas fuarlarına katılım konularını detaylarıyla değerlendirip, AYTO üyesi kadınların ticaret hacimlerini genişletme, yeni iş bağlantıları kurma ve birlikteliklerini güçlendirme hedeflerini belirledi.

İSTİHDAM ARTIŞI İÇİN PROJELER

Toplantıda, ildeki istihdamı artırmaya yönelik projelere de odaklanıldı. Özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek meslek edindirme programları üzerinde durulurken, sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlara uygun eğitimlerin 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Kadın girişimcilerin iş dünyasında oynayacakları rollerin güçlendirilmesine dair stratejilerin geliştirildiği toplantıda, önümüzdeki süreçte uygulanacak projelerin işleyiş süreçleri detaylandırıldı.

AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

Aydın Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, “Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın İcra Kurulu, Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, kadın girişimcilerin iş hayatında daha güçlü bir şekilde yer alabilmeleri amacıyla, 2025 yılı Aralık ayına kadar düzenlenecek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarlarına katılım konuları değerlendirilmiştir. Ayrıca, ilimizde istihdamı artırmaya ve özellikle kadınların iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik meslek edindirme projeleri görüşülmüş, sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlara uygun olarak 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan eğitim programlarının çerçevesi belirlenmiştir” ifadeleri yer aldı.