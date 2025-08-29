Aydın Ticaret Odası Sınavlar Düzenliyor

AYTO AYMES DEVAM EDEN SINAVLARLA ZEYTIYAĞI ÜRETIMINI DESTEKLIYOR

Aydın Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYTO AYMES), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından zorunlu hale getirilen mesleklerden biri olan Zeytinyağı Üretim Operatörü alanında sınav düzenliyor. Türkiye’nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Aydın’da yapılan sınavlarda adaylar, hem teorik hem de uygulamalı aşamalarda değerlendiriliyor.

BAŞARILI ADAYLAR BELGE SAHİBİ OLUYOR

Başarılı olan adaylar, MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkı kazanıyor. AYTO’nun bünyesinde faaliyet gösteren AYMES, gelecekte de farklı meslek alanlarında sınav ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürecek.