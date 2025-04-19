Aydın Trafik Denetleme Denetimi Devam Ediyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerde reflektör yelek kullanımına yönelik olarak denetimler yapıyor ve sürücüleri bu zorunluluk hakkında bilgilendiriyor. Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde düzenlenen trafik denetimlerinin aralıksız sürdüğü biliniyor. Denetimler özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda yoğunlaşıyor. Sürücüler, yaya önceliği ve genel trafik kuralları hakkında bilgi alıyor.

REFLEKTÖR YELEK ZORUNLULUĞU

Ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik denetimleri Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde trafikte görünürlüğü artırmak ve sürücülerin farkındalığını sağlamak amacıyla motosiklet kullanımında zorunlu hale getirilen reflektör yelekler üzerine yapılan denetimlerde, trafik ekipleri hem denetim yapıyor hem de sürücüleri bilgilendiriyor. Motosiklet kullanımında reflektör yelek giymeyen sürücülere akşam saatlerinde 993 TL ceza uygulanacağı vurgulanırken, bu cezanın aynı zamanda araç plakası üzerinden de yazılabileceği ifade ediliyor.