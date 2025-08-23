Haberler

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Motosiklet Denetimi Yapıyor

TRAFİK DENETİMLERİ SÜRECEK

Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik denetimlerine devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazanpaşa Kavşağı’nda motosiklet denetimi yaptı. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi ve il genelinde düzenlenen trafik denetimleri ara vermeden sürüyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğu olan alanlarda yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları hakkında bilgilendiriliyor.

MOTOSİKLET KULLANIMINA ÖZEL DENETİM

Artan motosiklet kullanımıyla ilgili harekete geçen ekipler, Ramazanpaşa Kavşağı’nda motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik uygulamalarda, kasksız motosiklet kullanımı gibi trafik kuralları konusunda sürücüler uyarıldı. Yaklaşık iki saat süren uygulama sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen veya evrak eksikliği bulunan motosiklet sürücüleri ceza almaktan kurtulamadı.

GÜVENLİK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

İl genelinde trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceği öğrenildi. Denetimlerin, sürücülerin dikkatini artırarak güvenli bir trafik ortamı yaratmayı hedeflediği ifade ediliyor.

