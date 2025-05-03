Aydın Trafik Ekipleri Denetim Yaptı

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerde reflektör yelek kullanımına yönelik önemli bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında sürücülere, reflektör yeleklerinin zorunluluğu hakkında bilgi verildi. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesi altında, trafik denetimlerine aralıksız devam ediliyor.

YAYA ÖNCELİĞİ VE TRAFİK KURALLARI

Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları hakkında bilgilendiriliyor. Bu kapsamda, Efeler ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı. Gece saatlerinde trafikte görünürlüğü artırmak ve sürücülerin farkındalığını sağlamak amacıyla zorunlu hale getirilen reflektör yelek kullanımı üzerinden yapılan denetimlerde, trafik ekipleri hem denetim gerçekleştiriyor hem de bilgilendirme sağlıyor.