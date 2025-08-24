Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) Eğitim Düzenledi. Oda Başkanı Ozan Gündüzalp, Kaçak Turlar Sorununu Vurguladı. 917 Üyesinin Çoğu İngilizce Hizmet Veriyor

AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI’NDAN EĞİTİM PROGRAMI

Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO), üyeleri için bir eğitim programı organize etti. Programa olan ilginin düşük olduğu gözlemlenirken, Oda Başkanı Ozan Gündüzalp, rehberler için düzenlenen eğitim ve hizmetler hakkında bilgi verirken, en büyük sorunlarının kaçak turlar ve kaçak rehberler olduğunu vurguladı. ATRO’nun aktif 792 ve pasif 125 üyesi ile toplamda 917 üyesinin bulunduğunu belirten Gündüzalp, rehberlik hizmetinin 21 farklı dili kapsadığını ve rehberlerin büyük çoğunluğunun İngilizce dilinde hizmet sunduğunu ifade etti. 2013 yılında kurulan Türkiye Rehberler Birliği’ne bağlı olarak varlık gösteren 13 odanın bulunduğunu belirten Gündüzalp, ATRO’nun üye sayısı bakımından 6’ncı sırada yer aldığını kaydetti.

KAAK REHBERLERLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

Başkan Gündüzalp, ATRO’nun, diğer odalardan farklı olarak, en fazla rehber eğitim gezisi düzenleyen kurum olduğunu ifade etti. Kaçak rehberler ve kaçak turlara karşı etkili bir mücadele yürüttüklerini söyleyen Gündüzalp, ayrıca tur otobüslerini hukuki çerçevede denetlediklerini ve halkı rehberli turlara yönlendirmek amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını görseller eşliğinde aktardı. Eğitim sunumunun ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Gündüzalp, olumlu geri dönüşler aldığını da kaydetti. Toplantıda Meclis Koordinatörü Mahmut Ökçesiz de katılımcılara çeşitli tavsiyelerde bulundu.