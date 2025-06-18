Aydın Valiliği, İşletmeyi 3 Gün Kapatmış

VALUZ İLİŞKİSİ NEDENİYLE FAALİYETLER DURDU

Aydın Valiliği, sosyal medyada yayımlanan bir işletmedeki rahatsız edici görüntülerin ardından, bu işletmenin 3 gün süreyle faaliyetten men edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecek; ilimizin marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve birimlerimizce gerekli denetimler aralıksız şekilde sürdürülmektedir” denildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SONUCU MÜDAHALE

Kuşadası ilçesinde bir işletmede garsonların çıplak dans ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Aydın Valiliği olaya hızlıca müdahale etti. Valilik, “Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında, ilimiz Kuşadası ilçesindeki turizm faaliyetlerini hedef alan paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur” ifadelerini kullandı. İlgili işletmeye yönelik olarak, “Sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili olarak, ilgili işletme hakkında PVSK’nın 8. maddesi f bendince işletme 3 gün faaliyetten men edilmiştir.” açıklaması yapıldı.

DENEYSEL DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak bir soruşturmanın sürdüğü ve benzer durumların önlenebilmesi amacıyla bölgede denetimlerin arttırılacağı öğrenildi. Yerel yönetim, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu.