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Aydın Valiliğinden Erken Teşhis Uyarısı

KANSERLE MÜCADELEDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Aydın Valiliği, 1-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla vatandaşları kansere karşı erken teşhis konusunda uyarıyor. Valilik, bu hafta vesilesiyle önemli noktaları vurgulayarak, kansere karşı etkili bir mücadele için herkesin düzenli sağlık kontrollerine ve muayenelere gitmesinin gerekliliğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA FARKINDALIK YARATILIYOR

Valiliğin sosyal medya paylaşımında, “Erken teşhis hayat kurtarır. 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası vesilesiyle farkındalığımızı artırarak kontrol ve muayenelerimizi yaptırmalı, erken teşhisin hayati önem taşıdığını unutmamalıyız” şeklindeki ifadelere yer veriliyor. Bu mesajlarla, toplumda kanser bilincinin geliştirilmesi ve erken teşhis için gerekli adımların atılması teşvik ediliyor.

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