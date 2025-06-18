Aydın Valisi, Eğlence Mekanını Kapatmayı Duyurdu

KAPATILAN İŞLETME HAKKINDA AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat, turistik ilçesi Kuşadası’nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. Denetim sonucunda kurallara uymadığı belirlenen ve uygunsuz eğlence düzenleyen bir işletmenin 3 gün süreyle kapatıldığı bilgisi verildi. Denetimler, sosyal medyada yayımlanan bir videodaki uygunsuz davranışların ardından başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜLER ETKİLİ OLDU

Kuşadası’ndaki bir eğlence mekanında çalışanların, yerli ve yabancı turistlere karşı çıplak dans gösterileri ve rahatsız edici davranışlar sergiledikleri videonun sosyal medyada yayılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlıca harekete geçti. Yapılan denetimlerin ardından tutulan tutanak sonrası işletmenin 3 gün kapalı kalacağı bildirildi.

Aydın Valisi Canbolat, konuya ilişkin açıklamasında, “Sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili olarak ilgili işletme hakkında Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 8’inci maddesi (f) bendince işletme 3 gün faaliyetten men edilmiştir. Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecek. İlimizin marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve birimlerimizce gerekli denetimler aralıksız şekilde sürdürülmektedir” dedi.